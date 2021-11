Apple ne veut pas entendre parler du sideloading sur iPhone, avec Tim Cook estimant qu’il s’agit d’un système « trop risqué ». Le patron d’Apple a un conseil pour tous ceux qui veulent installer des applications venant de n’importe où : achetez un smartphone Android.

Tim Cook a évoqué le sideloading sur iPhone lors de sa participation à la conférence DealBook du New York Times. Il a déclaré :

Je pense que les gens ont ce choix aujourd’hui, si vous voulez faire du sideloading, vous pouvez acheter un téléphone Android. Ce choix existe quand vous allez dans la boutique de l’opérateur. Si c’est important pour vous, alors vous devriez acheter un téléphone Android. De notre point de vue, ce serait comme si j’étais un constructeur automobile disant à un client de ne pas installer d’airbags et de ceintures de sécurité dans sa voiture. Il ne penserait jamais à faire cela à l’époque actuelle. C’est tout simplement trop risqué de le faire. Et donc, ce ne serait pas un iPhone s’il ne maximisait pas la sécurité et la confidentialité.