Le sideloading sur iPhone, à savoir la possibilité d’installer des applications sans passer par l’App Store, pourrait bien être une réalité ce mois-ci suite à une nouvelle loi en Europe. L’Union européenne prépare la Législation sur les marchés numériques (Digital Markets Act) et celle-ci devrait être finalisée ce mois-ci.

Le sideloading sur iPhone dérange Apple

Plusieurs éléments sont présents dans cette Législation sur les marchés numériques et cela implique le sideloading, ainsi que des App Store alternatifs. Cela fait un moment maintenant que certaines régions, dont l’Union européenne et les États-Unis, se penchent sur le cas d’Apple. Les utilisateurs sont obligés de passer par l’App Store (controlé par Apple donc) pour télécharger les applications iOS et les développeurs peuvent seulement proposer le système de paiement d’Apple, ce qui implique une commission de 15% ou 30% selon les cas.

Selon le Wall Street Journal, Apple devra suivre les règles et la nouvelle loi, ou le groupe risquera des pénalités de l’ordre de plusieurs milliards d’euros. Apple a déjà dit que le sideloading sur iPhone serait la porte ouverte aux malwares sur iPhone et les App Store alternatifs ne sont pas une bonne idée parce qu’il n’y a pas une vérification des applications. Aujourd’hui, la société indique : « Les gouvernements et les agences internationales du monde entier ont explicitement déconseillé les exigences en matière du sideloading, qui paralyseraient les protections de la vie privée et la sécurité que les utilisateurs sont en droit d’attendre ».

Margrethe Vestager s’agace des arguments d’Apple

Ce n’est pas la première fois qu’Apple avance l’argument de la vie privée. Cela commence à agacer la Commission européenne, avec Margrethe Vestager, la Commissaire européenne à la Concurrence, estimant qu’Apple doit arrêter d’utiliser en permanence cet argument pour maintenir son contrôle. « Les clients ne renonceront ni à la sécurité ni à la confidentialité s’ils utilisent un autre magasin d’applications ou s’ils sideloadent », avait-elle déclaré en juillet dernier.

Il est bon de noter que le Digital Markets Act est sur le point d’être finalisé, mais cela ne signifie pas qu’il sera immédiatement actif. Il y aura un petit délai. Du côté des États-Unis, des projets de loi vont aussi dans le sens du sideloading sur iPhone.