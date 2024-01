On le sait : Apple a concocté un sideloading à sa sauce pour se conformer au règles du DMA. « A sa sauce » et peut-être aussi un peu trop à sa convenance. La commission « cachée » que réclame encore Apple sur les apps téléchargées via des boutiques tierces a ulcéré plusieurs géants de la tech dont Epic Games, Spotify ou bien encore Microsoft, et l’Europe se mêle désormais à ce bal des plaintes. Le commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton, a indirectement menacé de représailles la firme de Cupertino si tout n’est pas raccord avec le DMA à la date voulue :« Le DMA ouvrira les portes d’Internet à la concurrence afin que les marchés numériques soient équitables et ouverts. Des changements sont déjà en train de se produire. » déclare le commissaire à Reuters. « Si les solutions proposées ne suffisent pas, nous n’hésiterons pas à prendre des mesures fortes. »

Même si Apple n’est pas nommément cité, il ne fait guère de doutes que les propos de l’ancien ministre sont avant tout destinés à Apple. Pour autant, cette hausse de ton ne signifie pas forcément qu’Apple se fera taper sur les doigts. La firme de Cupertino doit se mettre en conformité avec le DMA d’ici le 7 mars, et pour l’instant, aucun représentant européen n’a directement ciblé les mesure décidées par Apple pour continuer à percevoir son obole sur les apps qui seront téléchargées en dehors de l’App Store. Pour rappel, dès le premier million d’installations, Apple prélèvera 0,50 euro par app téléchargée en sideloading, que ces apps soient payantes ou gratuites.