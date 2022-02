Le sideloading sur iPhone progresse suite à un nouveau vote aux États-Unis

Le sideloading sur iPhone semble bien parti pour devenir une réalité, après le vote aujourd’hui par la Commission judiciaire du Sénat des États-Unis. Elle a approuvé un projet de loi.

Bientôt la possibilité d’installer des applications en dehors de l’App Store ?

Ce projet de loi doit essentiellement permettre aux utilisateurs de télécharger des applications venant de n’importe où et non forcément de l’App Store sur iOS ou du Play Store sur Android. L’objectif est qu’Apple et Google n’aient pas un monopole de distribution. Aussi, le projet de loi doit permettre la mise en place d’App Store alternatifs. Autant dire qu’Epic Games risque d’être heureux, lui qui veut proposer son Epic Games Store sur iOS.

Apple a critiqué cette semaine ce projet de loi. « Le sideloading permettrait à des acteurs malveillants d’échapper aux protections d’Apple en matière de confidentialité et de sécurité en distribuant des applications dépourvues des contrôles essentiels de confidentialité et de sécurité. Ces dispositions permettraient aux malwares, aux escroqueries et à l’exploitation des données de proliférer », a déclaré Tim Powderly, le responsable des affaires gouvernementales d’Apple pour les Amériques, dans une lettre.

La sénatrice américaine Marsha Blackburn a réagi au vote du projet de loi par la Commission judiciaire du Sénat des États-Unis. « L’adoption de l’Open App Markets Act par la Commission judiciaire du Sénat nous rapproche un peu plus de la promulgation de cette loi. Ce projet de loi permettra aux gens de télécharger des applications directement à partir de sociétés extérieures plutôt que d’être obligés de passer par les magasins d’applications officiels », a-t-elle tweeté. « En Chine, il aidera les citoyens à contourner la stricte censure de l’internet imposée par Pékin », a-t-elle indiqué dans un autre message.