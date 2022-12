Apple prépare le terrain pour autoriser le sideloading et les App Store tiers, aussi bien sur iPhone que sur iPad, suite aux règles (Digital Markets Act) de l’Union européenne, annonce Bloomberg. Les règles sont déjà une réalité, mais les sociétés ont jusqu’au 6 mars 2024 pour réellement s’y plier.

Le sideloading en 2023 sur iPhone

Ainsi, iOS se comportera comme Android et macOS avec la possibilité pour les utilisateurs d’installer des applications venant d’Internet ou d’App Store tiers. En l’état, Apple impose les utilisateurs à passer par son App Store pour télécharger les applications. Cela dérange des développeurs, ces derniers critiquent notamment le fait qu’Apple impose l’utilisation de son système de paiement. Ainsi, ils doivent s’acquitter de 15% ou 30% de commission, et ce pour chaque transaction. Ils ne seraient plus sujets à une telle commission en distribuant leurs applications en dehors de l’App Store d’Apple.

Tout cela va devenir une réalité suite aux règles européennes qui demandent plus de concurrence, ce qui n’est pas vraiment le cas actuellement sur iOS puisque l’App Store est l’unique endroit autorisé par Apple pour distribuer des applications. Apple aimerait bien sûr que la plupart des téléchargements d’applications se fassent sur l’App Store et non en dehors. C’est pour cela que le constructeur compte au départ limiter le sideloading et les App Store tiers en Europe.

Une arrivée dans les autres pays pourrait éventuellement voir le jour à l’avenir, mais uniquement si les pays appliquent des lois comme l’Union européenne le fait. Sans ces lois, Apple gardera le mode de fonctionnement actuel.

L’installation d’applications en dehors de l’App Store serait disponible avec iOS 17 en 2023. Apple serait donc en avance par rapport aux exigences européennes. Aussi, pour protéger les utilisateurs, Apple envisage de mettre en place des exigences de sécurité, comme une vérification que la société pourrait rendre payante. Apple dispose d’un système de vérification sur Mac qui permet aux utilisateurs d’être en sécurité tout en leur donnant accès à des applications en dehors du Mac App Store.