La passe d’armes entre Apple et Twitter prend une nouvelle tournure. On apprend ainsi que le badge bleu de certification, qui devait être proposé dès aujourd’hui via l’app Twitter, a de nouveau été repoussé. Et si l’on en croit le site d’information Platformer, cette énième suspension du badge aurait pour origine la commission de 30% appliquée à chaque application ou achat in-app qui transite via l’App Store. Ulcéré par le niveau de cette commission, Musk chercherait coûte que coûte à contourner cette « taxe Apple ».

Des employés de Twitter ont rapporté au site The Verge que les modifications en cours portaient sur le prix du badge, qui passe de 7,99 à 8 dollars, et sur la méthode de paiement, qui nécessiterait une vérification par téléphone (???). Face à tout ce tapage, il est assez notable de constater qu’Apple n’a pas du tout réagi aux nombreuses vitupérations de Musk, ce qui ne signifie pas pour autant que la firme de Cupertino se désintéresse de l’évolution rapide du système de modération de Twitter. Ainsi, on apprenait hier que Twitter n’appliquait plus aucune modération sur les tweets véhiculant de fausses informations sur le Covid, et ce n’est là qu’un des éléments d’une longue liste de changements.