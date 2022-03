L’interopérabilité des applications de messagerie comme iMessage et WhatsApp fait partie du nouvel accord européen qui a été trouvé pour mettre fin aux abus des géants du numérique. Après de longs mois de négociations, les 27 membres de l’UE, ainsi que le Conseil et le Parlement européen, ont signé le Règlement des marchés numériques (Digital Markets Act, DMA). Ils visent les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) pour limiter les pratiques anti-concurrentielles.

Une interopérabilité entre les applications de messagerie, dont iMessage

Ainsi, Apple doit proposer une interopérabilité avec iMessage, tout comme Facebook avec Messenger et WhatApp, et tout autre service ayant au moins 45 millions d’utilisateurs actifs chaque mois. Autrement dit, un utilisateur d’iMessage doit pouvoir envoyer un message, un fichier ou passer des appels vidéo à un utilisateur de WhatsApp, Signal, Messenger ou n’importe quelle autre application de messagerie. L’inverse est également vrai. Cela nécessite donc de développer tout un système commun pour que les messages puissent passer d’une plateforme à l’autre.

La législation obligera également les entreprises à demander le consentement explicite des utilisateurs pour collecter des données personnelles à des fins publicitaires. Les entreprises devront aussi laisser les utilisateurs choisir librement le navigateur Web, l’assistant virtuel ou le moteur de recherche qu’ils souhaitent. Autant dire que cela va bien embêter Apple, sachant que le groupe restreint plusieurs options sur iOS. Si l’on se base sur la partie technique du texte européen, les utilisateurs pourraient à l’avenir mettre Google Assistant ou Alexa à la place de Siri.

Des amendes pouvant atteindre jusqu’à 10% des ventes mondiales sont prévues en cas d’infraction, et même 20% en cas de récidive. L’Union européenne met en place « des obligations applicables immédiatement, des délais courts et stricts (pour corriger les fautes éventuelles) et des sanctions dissuasives », a résumé le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton.