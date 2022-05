Ian Goodfellow, le directeur du machine learning (apprentissage automatique) chez Apple, a décidé de démissionner suite à la fin progressive du télétravail. Il a prévenu les équipes par e-mail selon une journaliste de The Verge.

Départ du directeur du machine learning d’Apple

Le télétravail a été une réalité chez Apple à cause du Covid-19, comme ce fut le cas dans de nombreuses entreprises dans le monde. Mais la situation a évolué et depuis peu, Apple oblige le retour au bureau pour ses employés. Ainsi, les employés de l’Apple Park devaient être sur place à hauteur d’un jour par semaine à compter du 11 avril. C’est passé à deux jours par semaine depuis le 2 mai et ce sera trois jours par semaine (lundi, mardi et jeudi) à compter du 23 mai.

Cette nouvelle politique d’Apple qui oblige à limiter le télétravail et ainsi revenir au bureau ne plaît pas au responsable du machine learning. « Je suis convaincu qu’une plus grande flexibilité aurait été la meilleure politique pour mon équipe », a indiqué Ian Goodfellow dans un message aux équipes.

Le cadre n’est pas le seul à critiquer ce retour au bureau obligatoire. L’été dernier, des employés avaient rédigé une lettre à l’intention de Tim Cook pour évoquer ce sujet. « Sans l’inclusion qu’apporte la flexibilité, beaucoup d’entre nous ont l’impression de devoir choisir entre une combinaison de nos familles, de notre bien-être et de la possibilité de donner le meilleur de nous-mêmes ou de faire partie d’Apple », avaient-ils écrit au patron d’Apple. Ils ont ajouté avoir l’impression d’être ignorés par la direction d’Apple et certains avaient menacé de démissionner.