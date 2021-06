Des employés Apple critiquent le retour imposé au bureau

Un groupe d’employés est mécontent de la récente annonce de Tim Cook concernant le retour au bureau, limitant le télétravail. Le dirigeant a annoncé que les employés devront se rendre au bureau trois jours par semaine (lundi, mardi et jeudi). Le reste sera en télétravail. Ce sera en place à compter de septembre.

Une lettre d’employés Apple pour critiquer le retour au bureau

Dans une lettre adressée à Tim Cook et d’autres dirigeants d’Apple, des employés demandent à avoir une configuration plus souple. Ils réclament que le télétravail doit être disponible de façon permanente pour ceux qui le souhaitent. En d’autres termes, ils ne veulent pas que leur employeur décide pour eux s’ils doivent être au bureau ou en télétravail.

« Sans l’inclusion qu’apporte la flexibilité, beaucoup d’entre nous ont l’impression de devoir choisir entre une combinaison de nos familles, de notre bien-être et de la possibilité de donner le meilleur de nous-mêmes ou de faire partie d’Apple », indiquent les employés dans leur lettre révélée par The Verge. « C’est une décision qu’aucun d’entre nous ne prend à la légère et une décision que beaucoup préféreraient ne pas avoir à prendre », ajoutent-ils.

Les employés critiquent également la direction d’Apple et le manque d’écoute. « Au cours de l’année écoulée, nous avons souvent eu l’impression d’être non seulement ignorés, mais parfois activement ignorés », déplorent-ils. Selon leurs dires, il n’est pas nécessaire d’être au bureau pour avoir un lien avec ses collègues. Cela fait suite à la déclaration de Tim Cook, ce dernier estimant que le travail sur place est important pour tout le monde. « Non seulement beaucoup d’entre nous se sentent déjà bien connectés avec leurs collègues du monde entier, mais ils le sont mieux que jamais », expliquent les employés.

« Nous en sommes venus à nous réjouir de travailler comme nous le faisons maintenant, sans avoir besoin de retourner quotidiennement au bureau », disent-ils. Ils jugent par ailleurs que les dirigeants sont déconnectés de la réalité. « On a l’impression qu’il y a un décalage entre la façon dont l’équipe de direction pense au télétravail/travail au bureau et les expériences vécues par de nombreux employés d’Apple ».

Cinq requêtes dans la lettre

Les avantages d’un travail plus flexible soulignés par les employés comprennent la diversité et l’inclusion dans la rétention et l’embauche, l’élimination des barrières de communication qui existaient auparavant, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, une meilleure intégration des travailleurs à distance existants et une réduction de la propagation des agents pathogènes.

Cette déception de la décision des dirigeants est partie d’une conversation sur Slack avec 2 800 employés Apple. Au moins 80 personnes ont participé à la rédaction de la lettre. Voici ce qu’ils demandent à l’arrivée :