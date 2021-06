Tim Cook a envoyé un e-mail aux employés Apple concernant le retour au bureau, au lieu d’avoir exclusivement du télétravail. Le dirigeant leur demande de revenir trois jours par semaine et d’avoir le reste en télétravail. Ce sera en place à compter de début septembre.

Un retour au bureau 3 jours par semaine chez Apple

« Pour tout ce que nous avons pu accomplir alors que beaucoup d’entre nous ont été séparés, la vérité est qu’il a manqué quelque chose d’essentiel au cours de cette dernière année : les uns et les autres », a déclaré Tim Cook dans le mémo relayé par The Verge. « La visioconférence a réduit la distance entre nous, c’est certain, mais il y a des choses qu’elle ne peut tout simplement pas reproduire », a-t-il ajouté.

Dans le détail, les employés Apple devront être au bureau les lundis, mardis et jeudis. Ce sera télétravail les mercredis et vendredis. La situation peut évoluer selon les métiers, avec certains employés qui pourraient devoir travailler toute la semaine sur place et donc tirer complètement un trait sur le télétravail.

Tim Cook ajoute que les employés qui le souhaitent pourront être en télétravail du lundi au vendredi pendant deux semaines au maximum chaque année. Mais pour avoir ce scénario, ils devront recevoir le feu vert de leurs supérieurs.

Le dirigeant conclut son mémo en disant qu’il est impatient de revoir les visages des employés en vrai et plus seulement en visioconférence. « Je sais que je ne suis pas le seul à regretter le bourdonnement de l’activité, l’énergie, la créativité et la collaboration de nos réunions en personne et le sentiment de communauté que nous avons tous construit ».

Ce mémo concerne au moins les employés américains qui travaillent à l’Apple Park. Il faut s’attendre à une situation plus ou moins similaire dans le reste du monde. Bien évidemment, ce sera un retour progressif « à la vie normale » selon les pays et la situation avec le Covid-19.