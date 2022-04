Largement vidé de ses employés depuis le débuts de la pandémie, l’Apple Park va retrouver progressivement un peu de « vie ». Pour Apple, il n’est toujours pas question de faire travailler les employés au bureau 5 jours sur 5 dans le contexte sanitaire actuel, mais une grille de présence a été établie et acceptée par les salariés.

Ainsi jusqu’à hier 11 avril, un employé de l’Apple Park pouvait travailler en présentiel un seul jour dans la semaine (et 4 jours donc en télétravail), et désormais, il faudra venir travailler au moins deux jours/semaine à l’Apple Park. A partir du 2 mai, le nombre de jours en présentiel passera à trois jours (+ 2 jours de télétravail) et au delà du 23 mai, les salariés pourront travailler tous les jours de la semaine à l’Apple Park, même s’il semble déjà acquis que la plupart continueront de bénéficier de deux journées de télétravail.