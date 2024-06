L’IA Apple Intelligence d’iOS 18 a été dévoilée lors de la WWDC 2024, mais elle n’est pas encore disponible avec la bêta. Et il faudra faire face à une liste d’attente quand elle sera accessible.

En fouillant dans le code de la bêta d’iOS 18, MacRumors a repéré que le nom de code d’Apple Intelligence est Graymatter et surtout qu’il est mentionné une liste d’attente. « Rejoindre la liste d’attente de Graymatter » et « Rejoindre la liste d’attente » sont des mentions présentes dans le code. Il y a également une formulation qui fait référence à une « phase d’aperçu limitée ». On peut lire : « Pendant que Graymatter est dans une phase d’aperçu limitée, il se peut que les réponses soient anormalement lentes si vous ne vous trouvez pas dans une région prise en charge ».

Le support de l’IA d’Apple se fera dans le courant de l’été avec une nouvelle bêta d’iOS 18. Il faudra visiblement s’inscrire sur une liste pour espérer tester la nouvelle intelligence artificielle. Il sera intéressant de voir si ce sera toujours une réalité une fois qu’iOS 18 sera disponible en version finale à l’automne.

Pour rappel, Apple Intelligence nécessite un iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ou bien un Mac ou iPad ayant au moins la puce Apple M1. Naturellement, il y aura aussi un support pour les iPhone 16, même les modèles non-Pro. Cela s’explique par le fait qu’ils vont embarquer la puce A17 Pro, la même que l’on retrouve dans les iPhone 15 Pro.

Autre élément à prendre en compte : Apple Intelligence sera uniquement disponible en anglais au lancement. Apple n’a rien dit pour le français et les autres langues.