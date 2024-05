Apple est en retard par rapport aux autres entreprises de la tech en ce qui concerne l’intelligence artificielle, mais le groupe va se rattraper avec iOS 18. Néanmoins, il faudrait s’attendre à ce que tout ne soit pas tout à fait au point au lancement.

Des fonctions d’IA en bêta sur iOS 18

Selon Mark Gurman de Bloomberg, il reste encore du travail pour l’IA sur iOS 18 et Apple envisage de mettre un label pour dire aux utilisateurs qu’il s’agit de fonctionnalités en bêta. En d’autres termes, Apple fait comprendre que ses nouveaux outils peuvent ne pas toujours bien fonctionner et ne sont donc pas encore tout à fait fiables.

Pour rappel, Siri a vu le jour en 2011 et était présenté en tant que bêta à l’époque. Ce statut n’existe plus depuis des années maintenant. Mais beaucoup d’utilisateurs s’accorderont à dire que l’assistant n’est pas vraiment au point et fait le strict minimum.

Dans le cas d’iOS 18, Apple devrait adopter une approche à plusieurs volets, où certaines demandes d’IA seront traitées localement sur l’appareil et d’autres seront transférées à l’infrastructure du cloud d’Apple pour y être traitées.

Le code exécuté localement déterminera si l’appareil peut traiter la demande ou si elle doit être transmise au cloud (qui se veut plus puissant). Le traitement sur l’appareil pourrait n’être disponible que pour les appareils Apple les plus récents, comme la ou les deux dernières générations d’iPhone, d’iPad et de Mac.

Les fonctionnalités alimentées par l’IA incluraient le résumé des messages et des notifications, la transcription des mémos vocaux, l’édition de photos, la suggestion automatique de réponses aux messages, des mises à jour de Safari et de la recherche Spotlight. Une refonte de Siri est également prévue. Les utilisateurs pourront également créer de nouveaux emojis à la volée.

D’autre part, Apple s’appuiera en partie sur OpenAI et la technologie derrière ChatGPT pour certaines fonctionnalités, dont un chatbot. Apple négocie également avec Google pour utiliser Gemini.