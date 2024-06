Apple propose aujourd’hui la bêta 2 d’iOS 18 et d’iPadOS 18 sur iPad, et il y a justement des changements en rapport avec le DMA pour la tablette. On retrouve notamment les App Store tiers. C’est déjà disponible sur iPhone depuis iOS 17.4.

Pour rappel, le DMA en Europe impose plusieurs changements à certains groupes, dont Apple fait partie. Il est notamment question d’une meilleure concurrence, ce qui oblige le fabricant d’iPhone à ne plus limiter l’App Store comme seul moyen pour télécharger des applications tierces.

Il y a quelques éléments à prendre en compte pour être un gatekeeper, c’est-à-dire un groupe qui doit respecter le DMA. Cela implique notamment d’avoir un certain nombre d’utilisateurs. Apple a essayé de contourner le système en séparant iOS et iPadOS, assurant qu’il s’agissait de deux systèmes d’exploitation différents. C’était un moyen de réduire le nombre d’utilisateurs. Mais la Commission européenne a tranché : iPadOS doit respecter les mêmes règles qu’iOS pour le DMA.

Avec iPadOS 18 bêta 2, Apple propose donc les App Store tiers sur iPad, ainsi que les moteurs de rendu tiers pour les navigateurs (pour proposer une alternative à WebKit), davantage d’ouverture pour la puce NFC et les paiements sans contact, les paiements alternatifs et plus encore. Cela concerne les pays de l’Union européenne.

Pour le moment, la bêta d’iPadOS 18 (et d’iOS 18) concerne les développeurs. La bêta publique arrivera en juillet et la version finale sera disponible en septembre.