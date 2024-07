La révision de la bêta 3 d’iOS 18, disponible dès maintenant pour les développeurs, a annulé les modifications faites pour les emojis et les autocollants. Les changements avaient eu lieu avec la bêta 3 initiale.

Dans la version bêta précédente, les autocollants se comportaient comme des emojis et pouvaient être ajoutés directement dans les messages, au lieu d’être uniquement disponibles en tant qu’ajouts autonomes aux messages ou en tant qu’ajouts par glisser-déposer. Il était possible d’écrire un message et d’ajouter un autocollant ou un Memoji à la fin de celui-ci plutôt qu’un emoji, mais Apple a supprimé cette modification, ainsi que les changements d’interface qui avaient été mis en place.

Les emojis, les Memojis et les autocollants étaient tous combinés et pouvaient être parcourus à l’aide de petites icônes en bas du sélecteur d’emojis. Aussi, les emojis avaient un affichage plus gros qu’auparavant et étaient moins nombreux sur un seul écran. Apple avait ajouté des sections dédiées aux autocollants et aux Memojis, au lieu d’afficher les autocollants uniquement dans la section Récents, et les autocollants et les Memojis pouvaient être créés à partir de la fenêtre des emojis. De fait, les Memojis et les autocollants étaient plus rapides d’accès et d’utilisation.

Mais voilà que la révision de la bêta 3 d’iOS 18 a annulé tout cela et on revient à l’interface qui était disponible avec la bêta 2. Pourquoi cette annulation des modifications ? Apple ne le dit pas publiquement. Il se pourrait que ce soit temporaire et que tout revienne avec la bêta 4 (ou plus tard), le temps de tout peaufiner.