Apple annonce de nouveaux changements spécifiques à l’iPhone et à l’iPad en l’Europe et plus particulièrement dans les pays de l’Union européenne par rapport au DMA. Avec iOS 18, il va être possible de choisir les applications par défaut, de supprimer l’App Store et plus encore.

Choix des applications par défaut

Les propriétaires d’iPhone en Europe peuvent définir des paramètres par défaut différents pour le navigateur Internet, l’application d’e-mail, la place de marché d’applications et les paiements sans contact, mais Apple va aller plus loin en proposant des paramètres par défaut pour les appels téléphoniques, la messagerie, les gestionnaires de mots de passe, les claviers, les filtres anti-spam, la cartographie/navigation GPS et la traduction. Cela signifie, par exemple, que les utilisateurs d’iOS 18 pourront choisir une application comme WhatsApp au lieu de Messages d’Apple comme application de messagerie par défaut, ou Google Maps comme application de cartographie par défaut au lieu d’Apple Plans.

Les nouveaux paramètres par défaut pour les appels téléphoniques, la messagerie, les gestionnaires de mots de passe, les filtres anti-spam et les claviers pourront être définis à partir d’une mise à jour d’iOS 18 prévue dans le courant de l’année, tandis que la possibilité de définir des paramètres par défaut pour la navigation et la traduction sera mise en œuvre au printemps 2025.

Du nouveau pour l’écran de choix du navigateur Internet

Aussi, Apple va modifier l’écran demandant à l’utilisateur de choisir son navigateur Internet lors de la configuration de l’iPhone. Cela existe déjà depuis iOS 17.4, mais Apple prévoit des changements :

Tous les utilisateurs dont le navigateur par défaut est Safari, y compris ceux qui ont déjà vu l’écran de choix avant la mise à jour, verront l’écran de choix au premier lancement de Safari après l’installation de la mise à jour d’iOS 18 disponible avant la fin de l’année.

L’écran de choix ne s’affichera pas si l’utilisateur a déjà un navigateur autre que Safari par défaut.

L’écran de choix sera affiché une fois par appareil au lieu d’une fois par utilisateur.

Lors de la migration vers un nouvel appareil, si (et seulement si) le navigateur par défaut précédemment choisi par l’utilisateur était Safari, l’utilisateur devra sélectionner à nouveau un navigateur par défaut. C’est-à-dire que, contrairement à d’autres réglages dans iOS, le choix du navigateur par défaut de l’utilisateur ne sera pas migré si ce choix était Safari.

Les utilisateurs pourront consulter la page produit App Store de chaque navigateur en cliquant sur la flèche à droite.

Les utilisateurs devront faire défiler la liste complète des choix de navigateur avant de définir un navigateur par défaut.

Si Safari se trouve actuellement dans le Dock de l’utilisateur ou sur la première page de l’écran d’accueil et que l’utilisateur sélectionne un navigateur qui n’est pas installé sur son appareil à partir de l’écran de choix, le navigateur sélectionné remplacera l’icône de Safari dans le Dock de l’utilisateur ou sur l’écran d’accueil.

Effacer plusieurs applications d’Apple

Enfin, Apple annonce que les utilisateurs européens avec un iPhone sous iOS 18 pourront effacer des applications natives, dont l’App Store, Messages, Appareil photo et Safari. Si un utilisateur supprime l’App Store, il pourra le réinstaller à partir de l’application Réglages s’il le souhaite, tandis que les autres applications pourront être réinstallées à partir de l’App Store directement.

iOS 18 est actuellement en bêta pour les développeurs et testeurs publics. La version finale arrivera le mois prochain.