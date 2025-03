Il est désormais possible d’avoir Google Maps comme application par défaut pour la navigation sur iPhone. Cela intervient la même semaine où WhatsApp a permis d’être l’application par défaut pour les appels et la messagerie.

Google Maps a reçu une mise à jour sur l’App Store qui permet de l’avoir en application de navigation par défaut sur iOS. Une fois la mise à jour installée, rendez-vous dans Réglages > Apps > Apps par défaut, puis allez dans la section Navigation. Vous pouvez maintenant remplacer Apple Plans par Google Maps.

Il y a deux éléments à prendre en compte ici. Le premier est qu’il est nécessaire d’avoir iOS 18.4 au minimum pour faire ce changement. Apple a proposé hier la deuxième release candidate et la version finale sera disponible au début du mois d’avril pour tout le monde. Le second élément est que cette nouveauté est uniquement disponible dans les pays de l’Union européenne.

Le DMA oblige Apple à s’ouvrir un peu plus et c’est notamment pour cette raison que la section « Apps par défaut » existe. Elle a fait ses débuts avec iOS 18.2 avec quelques options. Avec iOS 18.4, on retrouve aussi la possibilité de changer les applications par défaut pour la navigation et la traduction.

Bien que la configuration des applications par défaut soit en lien avec le DMA, Apple a décidé de proposer cette fonctionnalité dans le monde entier. Mais pour la navigation et la traduction, cela concerne uniquement les pays de l’Union européenne.