De nouvelles possibilités sont offertes avec iOS 18.4, dont le fait de pouvoir choisir les applications par défaut sur iPhone. Il y a notamment le cas de la traduction et quelques applications sont maintenant supportées.

Jusqu’à présent, iOS s’appuyait sur l’application Traduire d’Apple. Cela se met en place quand vous sélectionnez un mot ou un texte dans une application et appuyez sur le bouton « Traduire » au niveau du menu contextuel.

Avec iOS 18.4, vous pouvez vous rendre dans Réglages > Apps > Apps par défaut > Traduction puis choisir une autre application. À date, DeepL est compatible, tout comme Reverso. En revanche, Google Traduction n’est pas disponible. Mais on imagine que cela viendra plus tard avec une mise à jour de l’application.

Maintenant, si vous sélectionnez DeepL par exemple, c’est justement DeepL qui sera utilisé au moment d’appuyer sur le bouton « Traduire » dans le menu contextuel et non plus le service Traduire d’Apple. Cela peut être intéressant si vous jugez qu’un service tiers se débrouille mieux que la solution d’Apple.

Pour rappel, iOS 18.4 permet également de modifier l’application de messagerie par défaut. En l’occurrence, vous pouvez choisir WhatsApp plutôt que l’application Messages d’Apple. Il est également possible WhatsApp au lieu de l’application Téléphone. Quant à la navigation, vous pouvez choisir Google Maps comme application par défaut plutôt que Plans d’Apple.