Avec iOS 18.4, Apple permettra aux utilisateurs de changer les applications par défaut sur iPhone pour ce qui touche la cartographie/navigation GPS et la traduction. Ce sera une réalité dans les pays de l’Union européenne. C’est en tout cas ce que suggère un nouveau document publié par Apple.

Dans son document, qui détaille les efforts pour se conformer au DMA dans l’Union européenne, Apple dit que les utilisateurs pourront dès le printemps 2025 changer les applications par défaut pour la cartographie/navigation GPS et la traduction. Il n’y a pas une mention précise à iOS 18.4, mais il se trouve que la mise à jour doit justement sortir à cette période de l’année. Il est donc facile de faire le lien.

En août, Apple avait annoncé que les utilisateurs pourraient changer les applications par défaut sur iPhone. Il y avait déjà une mention pour la cartographie/navigation GPS et la traduction, sans pour autant avoir une date précise. Apple parlait d’une disponibilité avec de futures mises à jour. Aujourd’hui, nous savons que ce sera au printemps 2025 avec (normalement) iOS 18.4.

Pour rappel, iOS 18.2 intègre déjà une section pour choisir les applications par défaut. Les Européens ont d’ailleurs davantage de choix en comparaison avec les Américains et les habitants des autres régions. On peut choisir un navigateur Internet par défaut, une application d’e-mail, un App Store alternatif, une application d’appels téléphoniques, une application de messagerie, une application de gestion de mot de passe et définir des options par défaut pour le filtrage des appels et les claviers. Au printemps, il sera possible de remplacer Apple Plans par Google Maps, Waze, etc. Aussi, l’application Traduire d’Apple pourra être remplacée par Google Traduction et d’autres applications.