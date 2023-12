Comme prévu, Apple ne propose plus l’achat des Apple Watch Series 9 et Ultra 2 sur sa boutique en ligne aux États-Unis. Cela fait suite à l’interdiction décidée par la Commission du commerce international des États-Unis (ITC) pour des violations de brevets.

Fin de vente pour les Apple Watch Series 9 et Ultra 2

Dans le détail, Apple retire aujourd’hui de la vente hui les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 de sa boutique en ligne américaine. L’achat reste toutefois possible dans les Apple Store physiques américains jusqu’au 24 décembre. Mais après cette date, il ne sera plus possible de se tourner vers Apple pour obtenir les dernières montres. Les revendeurs locaux (Best Buy, Target, etc) pourront continuer la vente tant qu’ils leur restent du stock. Cependant, ils ne pourront pas demander de nouveaux exemplaires à Apple une fois que le stock existant sera écoulé.

Apple pourrait rétablir les ventes si la Maison Blanche opposait son veto à l’interdiction d’importation. Elle a jusqu’au 25 décembre pour examiner l’ordonnance et décider d’intervenir ou non. Si la Maison Blanche n’oppose pas son veto à l’interdiction d’importation, Apple ne pourra pas vendre les Apple Watch tant qu’elle n’aura pas retiré la technologie qui viole les brevets de Masimo.

Dès le 26 décembre, Apple pourra faire appel de la décision d’interdiction d’importation. Mais le groupe devra tout de même attendre pour savoir s’il peut ou non rétablir les ventes.

Il s’est dit qu’Apple prépare un correctif logiciel pour que la violation des brevets ne soit plus d’actualité et ainsi contourner le blocage. Mais Masimo a déjà dit que les brevets concernent le matériel et non le logiciel. Le groupe pense donc qu’Apple n’arrivera pas débloquer la situation.

Désormais, le seul modèle qu’Apple peut vendre est l’Apple Watch SE. Quant aux réparations, Apple ne peut plus les réaliser sur les montres hors garantie.