Apple annonce suspendre la vente des Apple Watch Series 9 et Ultra 2 à compter du 21 décembre. Cela concernera les États-Unis et c’est en lien avec les brevets.

Dans une déclaration à 9to5Mac, Apple indique :

Une période d’examen présidentiel est en cours concernant une ordonnance de la Commission américaine du commerce international sur un différend technique en matière de propriété intellectuelle concernant les Apple Watch contenant la fonction d’oxygène sanguin. Bien que la période d’examen ne prenne fin que le 25 décembre, Apple prend des mesures préventives pour se conformer à la décision si elle est maintenue. Il s’agit notamment de suspendre les ventes de l’Apple Watch Series 9 et de l’Apple Watch Ultra 2 sur Apple.com à partir du 21 décembre, et dans les points de vente Apple après le 24 décembre.

Les équipes d’Apple travaillent sans relâche pour créer des produits et des services qui permettent aux utilisateurs de bénéficier de fonctionnalités de pointe en matière de santé, de bien-être et de sécurité. Apple n’est pas du tout d’accord avec l’ordonnance et poursuit une série d’options juridiques et techniques pour s’assurer que l’Apple Watch est disponible pour les clients.

Si l’ordonnance est maintenue, Apple continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour proposer à nouveau l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 aux clients américains dans les plus brefs délais.