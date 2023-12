Les ingénieurs se dépêchent pour proposer un correctif logiciel afin de changer les algorithmes utilisés pour le capteur d’oxygène sanguin de l’Apple Watch afin d’éviter de devoir interrompre les ventes, selon Bloomberg.

Une mise à jour face à l’interdiction des ventes d’Apple Watch

Apple a annoncé hier qu’il stoppera les ventes des Apple Watch Series 9 et Ultra 2 aux États-Unis à compter du 21 décembre. Cela fait suite à un conflit avec la société Masimo qui l’accuse de violer des brevets.

En octobre, la Commission américaine du commerce international (ITC) a ordonné l’interdiction de certaines importations d’Apple Watch aux États-Unis après avoir jugé qu’Apple violait les brevets de Masimo relatifs à la détection non invasive de l’oxygène dans le sang. Le président américain Joe Biden pourrait revoir l’ordonnance du tribunal et opposer son veto à l’interdiction avant qu’Apple ne doive cesser de vendre l’Apple Watch, mais les vetos présidentiels aux interdictions de l’ITC sont rares.

Ainsi, Apple a demandé à ses ingénieurs d’essayer de trouver une parade avec une mise à jour logicielle, et ce le plus rapidement possible. Un aspect étonnant est que les brevets concernent les capteurs de l’Apple Watch et non la partie logicielle. Et pourtant, Apple est confiant qu’une mise à jour suffira pour tout régler et ainsi retrouver les ventes des Apple Watch Series 9 et Ultra 2.

Une porte-parole d’Apple a confirmé que la société « travaille à soumettre une solution de contournement à l’agence des douanes américaines, qui est chargée d’approuver les modifications permettant de remettre un produit sur le marché ».

Si Apple n’est pas en mesure de retirer la technologie posant problème ou de faire appel de la décision de l’ITC, un règlement à l’amiable avec Masimo est envisageable. Mais rien n’indique pour l’instant qu’Apple et Masimo soient engagés dans des négociations en vue d’un tel règlement.