Apple peut de nouveau vendre les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 à la suite d’une suspension de l’interdiction d’importation aux États-Unis. Il s’agit d’une décision temporaire qui intervient 24 heures après une demande d’Apple.

Retour (temporaire) des ventes d’Apple Watch aux États-Unis

Apple avait déposé hier une demande d’urgence auprès de la cour d’appel à la suite de la décision de l’administration Biden de refuser d’opposer son veto à l’interdiction de vente, permettant ainsi à celle-ci d’entrer en vigueur. La Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral a accepté aujourd’hui un sursis provisoire du 5 au 10 janvier 2024 pendant que la Cour examine la demande d’Apple pour un sursis complet pour la durée de l’appel, suspendant ainsi l’interdiction d’importation des Apple Watch pendant une brève période.

La Commission du commerce international des États-Unis (ITC) a jusqu’au 10 janvier 2024 pour déposer sa réponse à la demande d’Apple de régler définitivement cette affaire. De son côté, Masimo accuse Apple de recruter ses employés pour voler la technologie liée à la surveillance de l’oxygène dans le sang avec l’Apple Watch. C’est parce qu’Apple est accusé d’avoir violé deux brevets de Masimo que l’interdiction de vente avait été annoncée en premier lieu.

C’est l’occasion de rappeler que l’interdiction de vente concernait uniquement Apple. Les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 restent disponibles chez les revendeurs américains (Target, Best Buy, Walmart, etc), tant qu’ils leur restent du stock.