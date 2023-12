L’administration Biden a finalement décidé de ne pas opposer son veto pour l’interdiction d’importer et de vendre les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 aux États-Unis. De fait, Apple ne peut pas relancer les ventes de ses montres. Le groupe avait stoppé la commercialisation il y a quelques jours.

Interdiction en place pour les Apple Watch aux États-Unis

« L’administration Biden a choisi de ne pas annuler la décision de la Commission américaine du commerce international (ITC) interdisant l’importation de montres Apple Watch utilisant une technologie contestée de lecture du taux d’oxygène dans le sang », indique l’ITC dans un court communiqué publié aujourd’hui. « Après des consultations approfondies, l’ambassadrice Katherine Tai a décidé de ne pas revenir sur la décision de l’ITC, qui est devenue définitive le 26 décembre 2023 », a ajouté l’agence.

L’ITC a statué en octobre que le capteur d’oxygène sanguin de l’Apple Watch Series 9 et de l’Apple Watch Ultra 2 violait deux brevets de Masimo. La Commission a donc interdit à Apple d’importer ses dernières montres en date, ce qui a un impact sur les ventes et sur les réparations. En effet, Apple ne peut plus réparer les montres (même les anciennes) qui ne sont plus sous garantie.

Le 21 décembre, Apple a dû stopper la vente des Apple Watch Series 9 et Ultra 2 sur son site Internet. Le 25 décembre, ce fut une réalité au sein des Apple Store physiques. Et aujourd’hui, voilà que l’ITC enfonce le clou en annonçant que l’administration Biden a décidé de ne pas opposer son veto. Ce n’est en soi pas réellement une surprise, étant donné que c’est une pratique qui reste assez rare.

Pour le moment, les revendeurs américains (Best Buy, Target, etc) peuvent toujours vendre les Apple Watch, tant qu’il reste du stock. Une fois que le stock sera écoulé, ils ne pourront pas faire appel à Apple pour avoir de nouveaux exemplaires. Par ailleurs, l’interdiction de vente concerne uniquement les États-Unis. Rien ne change dans le reste du monde où les deux montres restent disponibles à l’achat.