Après l’Apple Store en ligne, c’est au tour des Apple Store physiques aux États-Unis de stopper la vente des Apple Watch Series 9 et Ultra 2. Cela fait suite à une interdiction d’importation décidée par la Commission du commerce international des États-Unis (ITC).

Acheter les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 n’est plus possible chez Apple

L’ITC a statué en octobre que le capteur d’oxygène sanguin de l’Apple Watch Series 9 et de l’Apple Watch Ultra 2 violait deux brevets de Masimo. La Commission a donc interdit à Apple d’importer ses dernières montres en date, ce qui a un impact sur les ventes et sur les réparations. En effet, Apple ne peut plus réparer les montres (même les anciennes) qui ne sont plus sous garantie.

Apple avait jusqu’au 21 décembre pour retirer de la vente les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 de sa boutique en ligne. La date limite pour les Apple Store physiques est le 25 décembre. Les boutiques sont fermées en ce jour de Noël. Mais dès la réouverture demain, il sera uniquement possible d’acheter l’Apple Store SE dans les Apple Store aux États-Unis. Rien ne change pour le reste du monde, les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 restent disponibles, que ce soit dans les magasins ou le site d’Apple.

Il existe une possible solution pour Apple : que la Maison Blanche oppose son veto à l’interdiction d’importation. Mais il va falloir se dépêcher parce que ce 25 décembre est le dernier jour où l’intervention peut avoir lieu.

Quel avenir pour les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 aux États-Unis ? Il reste possible de les acheter chez les revendeurs (Target, Best Buy, etc)… tant qu’ils ont du stock. Ensuite, Apple devra trouver un accord avec Masimo (ce qui impliquera de payer une certaine somme) pour débloquer la situation. Si un accord n’est pas trouvé, alors les deux montres resteront interdites à la vente dans le pays.