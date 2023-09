Apple tiendra une keynote le 12 septembre pour annoncer les iPhone 15 et il y aura aussi de nouveaux AirPods Pro avec un port USB-C. Mais « nouveaux » est un bien grand mot ici. En effet, Mark Gurman de Bloomberg annonce qu’il n’y aura aucune autre nouveauté matérielle, si ce n’est l’abandon du port Lightning.

Depuis le départ, Apple propose des AirPods avec un boîtier de charge qui dispose d’un port Lightning. Mais cela va changer dans quelques jours avec le lancement d’un boîtier qui aura un port USB-C. Les iPhone 15 aussi vont passer du Lightning à l’USB-C. Apple fait ce changement non parce que la société le souhaite, mais parce que l’Europe oblige les constructeurs à adopter l’USB-C sur les appareils où c’est possible. L’idée est d’avoir un connecteur universel et donc des câbles qui puissent charger les produits des différentes marques.

Concernant les écouteurs d’Apple, les AirPods Pro seront les premiers à adopter le port USB-C au niveau du boîtier de charge. Apple va aussi faire le changement sur les AirPods et AirPods Max, mais ce sera pour plus tard. Il n’y a pas encore une date précise.

Des changements avec iOS 17

Bien que les AirPods Pro USB-C n’auront le droit à aucune autre nouveauté matérielle, les utilisateurs pourront tout de même profiter de quelques changements grâce à iOS 17. Il y aura notamment l’audio adaptatif, qui regroupe les éléments suivants :