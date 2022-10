Le Conseil de l’Union européenne annonce aujourd’hui avoir définitivement approuvé le port unique en Europe avec l’USB-C, ce qui aura naturellement un impact sur Apple, ses iPhone, ainsi que les autres produits qui ont encore un port Lightning.

L’USB-C sera une réalité chez tout le monde dès 2024

Le Parlement européen avait déjà donné son feu vert pour le chargeur unique en USB-C en Europe et voilà maintenant que le Conseil de l’Union européenne approuve. Cela signifie qu’en 2024, un port USB-C deviendra obligatoire pour toute une série d’appareils électroniques tels que les téléphones portables, les tablettes, les liseuses, les appareils photo et plus encore. Chez Apple, cela va surtout concerner les iPhone et AirPods, sachant que les Mac et iPad ont déjà des ports USB-C.

La directive a maintenant été officiellement adoptée et va être publiée au journal officiel de l’Union européenne. Elle entrera en vigueur 20 jours après sa publication et les règles s’appliqueront exactement 24 mois après cette date. Les produits mis en vente avant la date d’application seront exemptés et pourront continuer à être vendus après cette date.

Voici ce que déclare Jozef Síkela, ministre de l’Industrie et du Commerce :

Nous avons tous au moins trois chargeurs pour téléphone portable chez nous. Chercher le bon chargeur, que ce soit à la maison ou au travail, peut s’avérer plutôt agaçant. En outre, ces chargeurs représentent 11 000 tonnes de déchets électroniques chaque année. Disposer d’un chargeur adapté à de multiples appareils permettra d’économiser de l’argent et du temps et nous aidera également à réduire les déchets électroniques.

Une charge sans fil commune

D’autre part, l’Union européenne cherche à garantir l’interopérabilité des solutions de charge sans fil au fur et à mesure de l’évolution de la technologie. La directive habilite la Commission européenne à élaborer d’ici à la fin de 2024 des actes délégués qui obligent les entreprises à rendre leurs solutions de charge sans fil personnalisées plus ouvertes et à respecter les normes d’interopérabilité, ce qui permet aux consommateurs de ne pas s’enfermer dans des solutions de charge propriétaires tout en évitant la fragmentation et en réduisant les déchets. Il n’est pas certain que le système de charge MagSafe d’Apple pour l’iPhone et les AirPods soit concerné, car il est basé sur la norme de charge sans fil Qi.