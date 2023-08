Il faut s’attendre à une amélioration pour la charge rapide avec les iPhone 15 qui monteraient jusqu’à 35 W si l’on en croit les informations de 9to5Mac. Cela représente une amélioration par rapport aux iPhone 14.

L’incertitude concerne les modèles qui auront le droit à la charge rapide jusqu’à 35 W. Est-ce qu’il s’agira des quatre variantes de l’iPhone 15 ? Ou uniquement les modèles Pro ? Étant donné qu’Apple cherche de plus en plus à différencier sa gamme standard et sa gamme Pro, il n’est pas impossible que la charge à 35 W soit uniquement sur les modèles les plus chers.

Pour faire une comparaison, l’iPhone 14 Pro accepte une charge jusqu’à 27 W. L’iPhone 14 peut atteindre 20 W. Avoir jusqu’à 35 W avec les iPhone 15 serait donc un gain pour une charge toujours plus rapide. Ce serait d’ailleurs très intéressant pour ceux qui ont le chargeur double USB-C de 35 W d’Apple, qui a fait ses débuts l’année dernière. Ils pourront pleinement l’exploiter avec leur nouveau téléphone (à condition qu’ils n’utilisent pas l’autre port USB-C du chargeur en même temps).

Que propose la concurrence ? Chez Samsung, le Galaxy S23 Ultra propose une charge jusqu’à 45 W. Le constructeur coréen est donc devant son concurrent américain. Samsung affirme qu’il faut moins d’une heure pour passer de 0% à 100% avec la charge de son téléphone.

Apple devrait organiser sa keynote le 12 septembre le prochain, avec une commercialisation des iPhone 15 le 22 du même mois.