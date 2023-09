Les iPhone 15 Pro vont proposer plusieurs nouveautés et il serait notamment question d’un poids réduit, ainsi que d’une meilleure autonomie selon les informations de Bloomberg.

Les iPhone 15 Pro sont annoncés pour être 10% plus légers que les iPhone 14 Pro. Ce serait possible grâce au passage au titane au lieu de l’acier inoxydable. Pour information, les iPhone 14 Pro et Pro Max pèsent respectivement 204 et 240 grammes. Avec une réduction de 10%, on serait autour de 184 et 216 grammes. Il est certain que cela devrait à plaire à plusieurs personnes trouvant que les récents téléphones d’Apple sont « lourds ».

Il faut aussi s’attendre à une meilleure autonomie générale. Ce sera possible grâce aux batteries avec de plus grosses capacités et une meilleure efficacité avec la nouvelle puce A17. Celle-ci aura un processus de gravure en 3 nm, contre 5 nm avec l’A16 des iPhone 14 Pro. Les utilisateurs peuvent donc s’attendre à un gain de performances et une meilleure efficacité.

Apple annonce que l’iPhone 14 Pro tient 23 heures en lecture vidéo et peut tenir une journée complète pour un usage standard. Plusieurs utilisateurs ont toutefois remarqué que l’autonomie était moins bonne avec cette génération d’iPhone, notamment avec la batterie qui s’use beaucoup plus vite que celles des années précédentes. On peut donc espérer que la situation s’améliorera cette fois-ci.

Apple annoncera ses iPhone 15 lors d’une keynote qui aura lieu le 12 septembre.