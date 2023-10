La nouvelle application Journal d’Apple est disponible sur iPhone avec la bêta d’iOS 17.2. Qu’en est-il d’une version pour iPad et Mac ? Ce ne sera pas prêt pour le lancement.

En fouillant dans le code de la bêta d’iOS 17.2, 9to5Mac dit être en mesure de confirmer que l’application de journal intime est seulement compatible sur iPhone. C’est du moins le cas dans l’immédiat, cela ne signifie pas qu’Apple ne teste pas en interne une version pour iPad et Mac. Mais cette version ne sera pas prête au lancement, seul l’iPhone pourra en profiter.

Le site d’Apple le confirme d’ailleurs. La page dédiée à iOS 17 fait bien mention à l’application. Mais il n’y a rien à son sujet sur la page dédiée à iPadOS 17 et celle de macOS Sonoma. Qui sait, peut-être que l’application arrivera l’année prochaine sur ces appareils avec iPadOS 18 et macOS 15.

L’application Journal est l’équivalent d’un journal intime. Apple la présente de cette façon :

Journal, c’est un nouveau moyen de faire le point et de revivre certains moments. Notez vos réflexions sur un événement majeur de votre vie ou racontez les anecdotes qui font votre quotidien. Agrémentez vos entrées avec entre autres des photos, des chansons ou des enregistrements audio. Et revenez plus tard sur des événements marquants, que ce soit pour les voir d’un nouvel œil ou vous fixer de nouveaux objectifs.