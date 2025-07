Après un court teaser diffusé au mois de mai, Apple lâche enfin le premier trailer de Chief of War. Apple TV+ s’apprête donc à lancer sa prochaine grande série originale, une fresque historique portée par Jason Momoa, qui en est à la fois co-créateur, acteur principal, scénariste et producteur exécutif. Après le succès critique de la saison 3 de Foundation, cette nouvelle série promet un changement de ton avec une approche cette fois plus réaliste et ancrée dans l’histoire. Le récit suit Ka‘iana, un guerrier hawaïen du XVIIIe siècle (incarné par Momoa), qui cherche à unifier les îles avant l’arrivée des colons occidentaux. La série comptera neuf épisodes, dont les deux premiers seront diffusés dès le 1er août (un nouvel épisode chaque semaine jusqu’au 19 septembre).

Chief of War est un projet profondément personnel pour Momoa. Ce dernier a conçu cette fresque épique avec Thomas Pa‘a Sibbett, tous deux issus de la communauté native hawaïenne. Racontée du point de vue autochtone, la série se fixe pour objectif de proposer une représentation la plus authentique possible de cette période charnière de l’histoire hawaïenne.