Apple a mis en ligne la première bande-annonce pour Chief of War, sa nouvelle série avec Jason Momoa dans le rôle principal. Elle fera ses débuts le 1er août sur le service de streaming.

Cette série, basée sur des faits réels, se déroule dans le décor des îles d’Hawaï et suit le guerrier Ka’iana, interprété par Jason Momoa, qui tente d’unifier les îles avant la colonisation occidentale à la fin du XVIIIe siècle.

Racontée d’un point de vue indigène, Chief of War est un projet passionnel pour les créateurs Jason Momoa et Thomas Pa’a Sibbett, qui partagent des origines hawaïennes. La série est composée d’acteurs principalement polynésiens, dont Jason Momoa, Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, Kaina Makua, Moses Goods, Siua Ikale’o, Brandon Finn, James Udom, Mainei Kinimaka, Te Kohe Tuhaka et Benjamin Hoetjes.

Doug Jung est le showrunner de la série. De plus, Jason Momoa est un producteur exécutif et se veut le réalisateur du dernier épisode, en plus d’être l’acteur principal.

Chief of War aura le droit à neuf épisodes. Les deux premiers seront diffusés sur Apple TV+ le 1er août. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi, avec le dernier qui sortira le 19 septembre. Au total, les spectateurs découvriront neuf épisodes.