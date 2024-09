Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce pour la saison 2 de sa série Shrinking qui comprend toujours Jason Segel et Harrison Ford au casting. Elle fera ses débuts en streaming le 16 octobre.

Shrinking suit un thérapeute en deuil (joué par Jason Segel) qui commence à enfreindre les règles et à dire à ses clients exactement ce qu’il pense. Ignorant sa formation et son éthique, il apporte des changements énormes et tumultueux dans la vie des gens… y compris la sienne.

Outre Jason Segel et Harrison Ford, la série met en scène Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell et Ted McGinley. Brett Goldstein apparaîtra en tant qu’invité spécial dans la deuxième saison.

La saison 2 de Shrinking aura le droit à 12 épisodes sur Apple TV+. Les deux premiers épisodes seront disponibles le 16 octobre. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi. Le dernier sera diffusé le 25 décembre.

Shrinking est le troisième partenariat entre Apple, Bill Lawrence (co-créateur de la série) et Warner Bros Television, avec Ted Lasso, récompensée par plusieurs Emmy Awards, et Bad Monkey. La série marque également la deuxième collaboration entre Apple TV+ et Jason Segel, après son rôle principal dans le film The Sky is Everywhere.