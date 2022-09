Après les Emmy Awards « techniques » qui avaient permis à Severance ou bien encore Schmigadoon! de repartir avec quelques récompenses, place donc aux Emmy Awards pour les catégories reines (meilleur acteur/actrice, meilleure série, etc.). Sans surprise, c’est une nouvelle fois Ted Lasso qui s’est distingué avec pas moins 4 Emmy tandis que Severance déçoit et repart bredouille de cette second salve de prix. La série dramatique avait pourtant largement les faveurs des critiques et des analystes ciné, mais il semble au final que son scénario cryptique ait perdu en route les membres du jury. Au final tout de même, Apple repart de cette édition 2022 avec pas moins de 9 Emmy.

La liste des Emmy remportés cette année par la plateforme Apple TV+ :

Ted Lasso

Meilleure série de comédie

Meilleur acteur dans une série de comédie : Jason Sudeikis

Meilleur second rôle dans une série de comédie : Brett Goldstein

Meilleure réalisation pour une série de comédie : MJ Delaney

Severance

Meilleur générique

Meilleure bande originale

Carpool Karaoke: The Series

Meilleur programme court pour une comédie, un drame ou une émission

Schmigadoon!

Meilleure musique originale avec chansons

Home Before Dark

Meilleure Mise en Scène