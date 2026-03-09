L’écran connecté d’Apple, qui a pour nom officieux « HomePad », est prêt. Son boîtier aluminium argenté, son écran de 7 pouces, sa reconnaissance faciale : tout est finalisé depuis plusieurs mois. Ce qui manque, c’est Siri IA. Et c’est Siri IA qui dicte désormais le calendrier de sortie de l’ensemble des produits maison d’Apple.

Un hub domestique dont Siri est le cœur

Initialement prévu pour le printemps 2025, ce hub domotique (qui a pour nom de code J490) avait déjà été décalé une première fois pour laisser le temps à Apple de finaliser sa nouvelle version de Siri incluant de l’intelligence artificielle. La sortie avait ensuite été recalée à mars 2026. Et voilà un nouveau report : Apple vise désormais septembre, date à laquelle la firme espère que Siri IA sera enfin opérationnel, selon Bloomberg. Il y a peu, une autre fuite parlait d’un lancement à l’automne.

L’appareil tournera sur une variante de tvOS 27, le prochain système d’exploitation de l’Apple TV, là où Apple anticipait initialement une variante de tvOS 26. Les nouvelles fonctionnalités de Siri, d’abord ciblées pour iOS 26.4, sont désormais testées pour iOS 26.5 et iOS 27.

Le produit se présente comme un iPad carré pouvant s’installer sur une base en demi-dôme avec un haut-parleur intégré ou se fixer directement au mur. Son interface logicielle reprend la disposition circulaire des icônes de l’Apple Watch. La fonctionnalité centrale est un système de reconnaissance faciale : l’écran identifie automatiquement la personne qui s’approche et affiche ses données personnalisées, son agenda, les rappels, les préférences musicales et les actualités. C’est précisément ce type d’interaction contextuelle qui rend Siri indispensable au produit.

John Ternus, vice-président de l’ingénierie matérielle chez Apple (et accessoirement futur potentiel patron d’Apple), pilote ce chantier et le considère comme un axe de croissance majeur pour l’entreprise. Le hub domotique n’est que le premier volet d’une gamme plus large : une version dotée d’un écran de 9 pouces fixé sur un bras robotique est prévue pour 2027, accompagnée d’un capteur de sécurité domestique en développement.

Un retard dans l’IA qui menace toute la feuille de route

Les enjeux dépassent largement un seul produit. Apple a construit sa stratégie d’intelligence artificielle autour de Siri, au point que plusieurs catégories de produits futurs en dépendent directement : un pendentif connecté, des AirPods équipés d’une caméra et des lunettes connectées sont en préparation. Tous sont conditionnés au déploiement complet de Siri IA, ce qui les met à l’abri de nouveaux retards pour l’instant, sauf nouveau dérapage.

La situation révèle une tension structurelle inédite chez Apple, connu pour sa maîtrise de l’intégration matériel et logiciel : certaines fonctionnalités promises attendent depuis près de deux ans. Le matériel avance, mais le logiciel freine tout.