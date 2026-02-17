Apple travaille sur trois appareils qui utilisent l’intelligence artificielle, dont un badge clipsable pouvant faire office de pendentif et des AirPods équipés de caméras destinés aux utilisateurs réfractaires au port de lunettes connectées. Ces appareils s’articulent autour du nouveau Siri IA et s’appuient sur des systèmes de caméras aux capacités variables, tous liés à l’iPhone, selon Bloomberg.

AI Pin

Le badge IA (qui a déjà fait parler de lui) et les AirPods embarqueront des caméras basse résolution conçues pour alimenter l’IA en informations contextuelles, et non pour capturer photos ou vidéos. Cette approche vise explicitement les utilisateurs préférant ne rien porter sur le visage, particulièrement ceux ne portant pas déjà de lunettes correctrices.

L’équipe design industriel d’Apple a imaginé le concept de badge IA pendant le développement des lunettes connectées, avant même de finaliser leur conception. Plusieurs employés le surnomment les « yeux et oreilles » de l’iPhone, soulignant sa fonction d’extension permanente du smartphone.

Un badge IA pouvant faire office de pendentif

L’appareil rappelle l’AI Pin du Humane, un produit autonome qui a échoué commercialement, mais Apple semble s’en inspirer comme un pur accessoire d’iPhone plutôt qu’un appareil indépendant. Contrairement à l’AI Pin, le badge IA d’Apple n’intègre ni projecteur ni système d’affichage. Il embarque une puce dédiée dont la puissance de calcul se rapproche davantage des AirPods que de l’Apple Watch, s’appuyant massivement sur l’iPhone pour le traitement.

Un débat interne porte sur l’intégration d’un haut-parleur qui permettrait aux utilisateurs de converser directement avec l’appareil sans sortir leur iPhone de leur poche ou sac, ni porter d’AirPods. Apple travaille sur deux modes de port principaux pour ce produit qui ferait la taille d’un AirTag : un clip pour vêtements et un collier passant par un trou intégré au boîtier.

Le groupe Vision Products d’Apple, qui a développé le Vision Pro, pilote l’ingénierie du badge IA et des lunettes, tandis que l’équipe du design industriel mène la stratégie produit générale. Si Apple valide le projet, un lancement pourrait intervenir dès 2027.

Les AirPods avec caméras pour 2026

Pour leur part, les AirPods équipés de caméras, planifiés pour cette année, sont en développement depuis un certain temps. Apple a progressivement enrichi le produit de fonctionnalités IA, dont un mode de traduction en direct qui a fait ses débuts en 2025. Comme pour le badge IA, les AirPods embarqueront une caméra basse résolution dédiée à la collecte d’informations et non à la prise de photos.