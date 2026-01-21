Apple travaille sur un badge doté d’intelligence artificielle, équipé de multiples capteurs et conçu pour fonctionner avec la prochaine génération de Siri prévue dans iOS 27. Selon The Information, ce nouvel accessoire, dont le lancement pourrait intervenir dès 2027, vise à positionner Apple sur le marché émergent des assistants personnels dématérialisés.

AI Pin

Un badge IA compact inspiré de l’AirTag

Le prototype actuel se présente sous une forme circulaire, similaire en taille à un AirTag mais légèrement plus épais. La coque mêle aluminium et verre, abritant un arsenal technologique surprenant pour un si petit format. La façade avant intègre deux caméras (un capteur standard et un grand angle) destinées à la capture de photos et de vidéos.

Pour l’interaction audio, l’appareil dispose de trois micros capables de capter les sons environnants et d’un haut-parleur intégré pour la restitution sonore. Un bouton de contrôle physique est situé sur la tranche et le badge supporte la recharge sans fil, à l’image de l’Apple Watch. À ce stade du développement, le badge ne possède pas encore de système de fixation intégré, bien que cela puisse évoluer avant la commercialisation.

Bien que le marché des badges IA ait connu des débuts difficiles (on pense notamment à l’AI Pin), la concurrence s’intensifie. OpenAI collabore avec Jony Ive sur un appareil qui serait similaire, Meta mise beaucoup ses lunettes connectées et Amazon développe le bracelet Bee. Face à la multiplication des appareils intégrant l’IA par de nombreuses sociétés, Apple cherche à ne pas se laisser distancer.

Mais le mode de distribution reste incertain : The Information note qu’Apple n’a pas encore décidé si ce badge IA sera vendu seul ou groupé avec de futures lunettes connectées. Toutefois, la présence de boutons, caméras et micros suggère une capacité à opérer de manière indépendante. Le projet n’en est qu’à ses débuts et pourrait encore être annulé.