Apple prépare son entrée sur le marché des lunettes connectées avec une stratégie en deux étapes. Une première génération, attendue pour 2027, se concentrera sur des fonctions essentielles sans écran intégré. Une future version offrirait deux systèmes d’exploitation, capable de s’adapter à un iPhone ou à un Mac.

Une première génération sans écran intégré

La première version des lunettes connectées d’Apple se distinguera par son approche minimaliste. Contrairement à certains concurrents comme Meta, elle ne devrait pas proposer d’écran directement dans les verres. L’accent serait mis sur des fonctionnalités : des haut-parleurs pour l’écoute de la musique, des caméras pour la capture de photos et de vidéos, ainsi qu’un contrôle vocal. Des capteurs de santé pourraient également être intégrés.

Le calendrier prévoirait une annonce dès 2026 pour un lancement commercial en 2027. L’approche d’Apple contrastera avec celle de son principal concurrent, les Meta Ray-Ban Display, déjà disponibles aux États-Unis à partir de 799 dollars et attendues en Europe en 2026. Ces dernières intègrent un écran dans les verres, ce qui les rend techniquement plus complexes.

Le prix des lunettes d’Apple pourrait se situer autour de 500 euros, un positionnement tarifaire plus proche des Meta Ray-Ban standards, vendues à partir de 419 euros en France. Apple chercherait ainsi à proposer une alternative plus simple et potentiellement plus accessible pour sa première incursion sur ce marché.

La vision à long terme : une seconde génération sous visionOS

L’ambition d’Apple se révélera pleinement avec la seconde génération de ses lunettes connectées. Celles-ci auraient un écran et fonctionneraient selon deux modes distincts selon Mark Gurman de Bloomberg. Connectées à un iPhone, elles offriraient une interface légère et adaptée à un usage mobile.

En revanche, une fois appairées à un Mac, elles seraient capables d’exécuter une version complète de visionOS, le système d’exploitation de l’Apple Vision Pro. Cette dualité transformerait les lunettes en un véritable prolongement de l’ordinateur, ouvrant la voie à des usages bien plus intéressants et immersifs.