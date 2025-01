Apple prépare une nouvelle version de son système d’exploitation visionOS qui doit fonctionner avec des lunettes connectées plus légères et accessibles que le Vision Pro, rapporte Mark Gurman de Bloomberg. Après un lancement décevant du Vision Pro, qui n’a pas répondu aux attentes en raison de son prix élevé et de sa conception encombrante, la firme de Cupertino chercherait à élargir son offre en réalité augmentée.

Un échec commercial pour le Vision Pro

Le Vision Pro, vendu à 3 999 euros, a peiné à s’imposer sur le marché. Trop lourd, trop cher et sujet parfois à des problèmes de surchauffe, le casque a déçu de nombreux utilisateurs, limitant ainsi son attrait au secteur de niche. Les ventes auraient été bien inférieures aux prévisions d’Apple, incitant la société à revoir sa stratégie pour ses produits de réalité augmentée.

Des lunettes connectées Apple avec visionOS

Apple ne semble cependant pas se décourager. Gurman révèle que l’entreprise explore le développement de lunettes connectées qui pourraient rivaliser avec les lunettes Ray-Ban de Meta. Bien que la commercialisation d’un tel produit ne soit pas attendue avant trois ans, Apple mène actuellement des études utilisateurs pour affiner les fonctionnalités et l’interface de ces futures lunettes.

Les travaux sur cette version de visionOS, qui a pour nom de code Atlas, sont menés dans un centre de recherche secret à Santa Clara, où des tests sur les écrans de demain sont également réalisés. En parallèle, Apple prévoit de lancer un modèle plus abordable du Vision Pro. La commercialisation aurait dû intervenir à la fin 2024, mais le développement prend plus de temps que prévu.