Apple prévoit de nouveaux casques Vision Pro, avec l’objectif de baisser le prix pour toucher un plus grand public. Selon le cabinet TrendForce, ces nouveaux casques incluront à la fois un modèle haut de gamme, l’Apple Vision Pro, et un modèle plus grand public, probablement nommé simplement Apple Vision.

L’une des principales raisons de cette baisse de prix serait la diversification des fournisseurs de composants. Actuellement, le Vision Pro, qui débute à 3 999 euros, utilise principalement des technologies de Sony, mais Apple chercherait à réduire les coûts en se tournant vers d’autres fabricants. Cette stratégie pourrait permettre d’abaisser le prix du modèle Pro, sans compromettre les caractéristiques haut de gamme qui incluent une technologie d’écran à plus de 3 000 pixels par pouce.

Lors d’une récente interview, Tim Cook, le patron d’Apple, a reconnu que le Vision Pro, bien que technologiquement avancé, ne s’adressait pas à un large public en raison de son prix élevé. Cette déclaration semblait se confirmer lorsque le cabinet IDC a estimé que les ventes du Vision Pro ne dépasseraient pas les 500 000 exemplaires en 2024.

Outre cette version plus abordable du Vision Pro, Apple préparerait également un modèle grand public, axé sur l’accessibilité et l’efficacité des coûts. Ce modèle serait doté de technologies moins avancées, telles que des écrans OLED à base de verre ou LCD avec la technologie LTPO, pour garantir un bon rapport qualité/prix.

Si certains analystes comme Ming-Chi Kuo prévoient un lancement du nouveau Vision Pro dès 2025, la version plus abordable pourrait attendre encore quelques années. En tout cas, la stratégie d’Apple semble claire : rendre la réalité mixte plus accessible, tout en maintenant des standards élevés pour ses produits premium.