OpenAI pourrait bientôt s’attaquer à l’un des segments les plus dynamiques de l’électronique grand public : les écouteurs sans fil premium. Selon plusieurs informations issues de Weibo, la société travaillerait sur un appareil concurrent des AirPods d’Apple, développé avec l’équipe de Jony Ive et connu en interne sous le nom de code « Sweetpea ».

Un design inédit et une approche ambitieuse

Le produit miserait sur une conception radicalement différente des modèles actuels. Le boîtier principal serait métallique, avec une forme évoquant un galet poli, renfermant deux modules discrets destinés à se placer derrière l’oreille. Cette architecture viserait à offrir un confort accru tout en intégrant davantage de technologies qu’un simple casque audio. rien n’a filtré concernant une IA embarquée, mais l’on peut supposer que ChatGPT sera aussi probablement de la partie.

Une puissance proche de celle d’un smartphone

Sur le plan technique, OpenAI viserait l’intégration d’une puce gravée en 2 nm, comparable à celles utilisées dans les smartphones haut de gamme. Une puce personnalisée serait également en développement afin de permettre à l’appareil d’exécuter certaines commandes normalement. Cette sophistication expliquerait un coût de production élevé, plus proche de celui d’un terminal mobile que d’un accessoire classique.

La production serait prévue hors de Chine, le Vietnam étant en pole position de la supply chain. En parallèle, des discussions évoquant une possible fabrication aux États-Unis. Un lancement dès septembre est évoqué, avec une capacité initiale comprise entre 40 et 50 millions d’unités la première année.

Si ces informations se confirment, OpenAI pourrait signer une entrée remarquée sur le marché du hardware grand public, en apportant une vision plus « intelligente » et plus intégrée des écouteurs connectés.