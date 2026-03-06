Le hub domotique qu’Apple développe depuis plusieurs années glisse une nouvelle fois dans le calendrier. Après une première annonce attendue début 2025, puis début 2026, le leaker Kosutami indique sur X (ex-Twitter) que l’appareil, officieusement baptisé « HomePad », est désormais attendu pour l’automne 2026. Cette fenêtre, qui court de septembre à décembre, correspond au pic de lancements d’Apple, ce qui placerait le HomePad dans le sillage des iPhone 18 Pro et d’autres produits.

Les retards successifs seraient liés aux difficultés de développement d’Apple Intelligence, la couche d’IA sur laquelle l’appareil s’appuie largement. Ce sera tout particulièrement en lien avec le tout nouveau Siri IA. L’assistant a connu plusieurs retards, mais Apple a finalement annoncé un partenariat avec Google pour utiliser son modèle Gemini. Siri IA arrivera dans le courant de l’année.

Un hub central pour la maison connectée

L’appareil est conçu pour centraliser le contrôle de la maison connectée, la lecture de musiques et de podcasts, les appels vidéo et l’affichage d’informations contextuelles comme la météo ou le calendrier. Il embarquerait un écran carré de 7 pouces et une caméra frontale, avec la commande vocale de Siri au cœur de l’expérience. Siri pourrait même y adopter une apparence personnifiée, avec un design décrit comme une version de l’icône Finder du Mac.

Deux déclinaisons seraient envisagées : une version murale et une version avec une base à enceinte rappelant le HomePod mini, pouvant être posée sur un bureau ou un plan de travail. Des capteurs intégrés détecteraient la présence d’un utilisateur à proximité et adapteraient le contenu affiché en conséquence. Apple envisagerait un prix autour de 350 dollars.