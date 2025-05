Apple prépare un hub domotique, qui serait l’équivalent d’un HomePod avec écran et qui se fait appeler officieusement « HomePad », et dont la sortie interviendra d’ici la fin de l’année selon Mark Gurman de Bloomberg.

Un HomePod avec écran

Ce hub serait un appareil carré, avec un écran de 7 pouces. Il pourrait être posé sur une base avec enceinte ou monté au mur. Il fonctionnerait sous un nouveau système d’exploitation appelé homeOS, offrant un écran d’accueil personnalisable axé sur des widgets, et serait centré autour de Siri, d’Apple Intelligence et de HomeKit. Ce hub pourrait également servir de système de sécurité domestique en affichant les vidéos des caméras et intégrerait une caméra pour les appels vidéo via FaceTime.

Un modèle, qui a pour nom de code J595, se présente comme un écran semblable à un petit iPad, fixé sur un bras robotique. Ce système permet à l’appareil de se déplacer sur un bureau, offrant une interaction plus dynamique. Apple souhaite enrichir ce robot d’une personnalité IA unique, pour des échanges plus naturels et engageants. Ainsi, le J595 pourrait devenir un hub central pour gérer des tâches comme la domotique ou les appels vidéo.

Un modèle cette année et un autre plus tard

En parallèle, une version simplifiée, qui a pour nom de code J490, est en cours de développement. Cet écran, dépourvu de bras robotique, rencontre des retards à cause de problèmes liés à Siri. Apple prévoit une sortie pour ce modèle dès la fin 2025, bien que cette date reste incertaine. Le J595, plus complexe, devrait arriver un ou deux ans plus tard, entre 2026 et 2027.

Pour accélérer la commercialisation du J595, Apple a choisi de retirer certaines fonctionnalités ambitieuses. Ces options pourraient réapparaître dans des versions futures, une fois les technologies stabilisées. Ce choix stratégique montre l’urgence pour Apple de proposer un produit compétitif dans le domaine de l’IA. Cependant, les difficultés rencontrées avec Siri, notamment pour le J490, soulignent les défis techniques à relever pour garantir une bonne expérience utilisateur.