Apple devait annoncer ce mois-ci son hub domotique (officieusement appelé HomePad), mais le produit prend du retard à cause de Siri et du report annoncé cette semaine.

Apple a fait savoir cette semaine que la toute nouvelle version de Siri s’appuyant sur l’intelligence artificielle (et donc Apple Intelligence) arrivera finalement « au cours de l’année à venir ». Il devait s’agir de l’une des nouveautés d’iOS 18, mais elle n’est pas prête. Il faut donc s’attendre à ce qu’elle arrive avec iOS 19. Reste à savoir quand exactement avec iOS 19.

Le problème ici est que le hub domotique d’Apple, qui a pour nom de code J490, se repose en partie sur les améliorations de Siri. Mais comme l’assistant vocal boosté à l’IA est reporté, il y a un impact sur la sortie du hub domotique.

Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu’Apple a décalé la sortie, mais il n’y a pas encore une date de sortie précise. Il ajoute qu’Apple a lancé un programme en interne pour que certains employés puissent prendre le hub domotique chez eux afin de faire des tests au jour le jour. L’idée est de récolter leurs avis afin d’améliorer certaines fonctionnalités et corriger les bugs.

Les précédentes rumeurs ont indiqué que le produit pourra plus ou moins rappeler un iPad avec un écran carré de 7 pouces, une caméra sur la partie supérieure, une batterie rechargeable intégrée, homeOS comme nouveau système d’exploitation, un accent tout particulier sur les applications vidéo comme FaceTime, le support de plusieurs applications Apple, la possibilité de contrôler facilement les appareils connectés, la présence d’Apple Intelligence et plus encore.