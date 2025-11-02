De nouveaux modèles d’Apple TV et de HomePod mini pourraient être lancés dès ce mois de novembre. Selon Mark Gurman de Bloomberg, plusieurs indices pointent vers une sortie imminente, notamment une réorganisation nocturne prévue dans les Apple Store le 11 novembre et des stocks au plus bas pour les versions actuelles.

Bientôt la nouvelle Apple TV et le HomePod mini 2 ?

La principale mission de ces nouveaux produits serait de servir de vitrine aux futures fonctionnalités de Siri et d’Apple Intelligence, dont le déploiement est attendu pour 2026. Alors qu’Apple a mis en pause le lancement de nouveaux Mac pour la fin de l’année, l’Apple TV et le HomePod mini sont les candidats les plus plausibles pour une dernière nouveauté matérielle en 2025. Même si la sortie n’intervenait pas avant la fin de l’année, Gurman dit qu’elle ne devrait pas être loin.

La réorganisation dans les Apple Store signifie en général la mise à jour des présentoirs et/ou la mise en place de nouveaux produits pour le lendemain. Le moment choisi pour cette réorganisation le soir du 11 novembre pourrait simplement être lié à la période des fêtes de fin d’année, mais il est possible qu’il soit en lien avec le lancement des nouveaux modèles d’Apple TV et de HomePod mini. De plus, les stocks des modèles actuels sont désormais limités dans certaines régions (notamment aux États-Unis), ce qui laisse présager l’arrivée prochaine de nouvelles versions.

Les nouveautés à attendre

Ces nouvelles versions ne se contenteraient pas d’être des supports pour l’IA. Elles embarqueraient plusieurs améliorations techniques. Les rumeurs évoquent plusieurs nouveautés pour chaque appareil. Pour le HomePod mini :

Une puce S9 ou plus récente pour plus de puissance.

Une puce Wi-Fi conçue par Apple, compatible Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7.

Une qualité sonore améliorée.

Une puce Ultra Wideband de deuxième génération pour une meilleure interaction avec les autres appareils.

De potentiels nouveaux coloris (dont une version rouge).

Pour l’Apple TV :