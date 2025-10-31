Il faudra visiblement abandonner l’idée de voir de nouveaux Mac sortir d’ici la fin de l’année. En effet, une déclaration de Kevan Parekh, le directeur financier du fabricant, sous-entend qu’il faudra attendre l’année prochaine pour découvrir les nouveaux ordinateurs.

Pas de nouveaux Mac avant 2026 ?

Dans l’appel qui a suivi la publication des résultats financiers d’Apple, Kevan Parekh, qui était aux côtés de Tim Cook, a déclaré :

[Pour le dernier trimestre de l’année], nous prévoyons une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires généré par l’iPhone par rapport à l’année dernière, ce qui serait notre meilleur trimestre jamais enregistré pour l’iPhone. En ce qui concerne le Mac, gardez à l’esprit que nous nous attendons à une comparaison très difficile par rapport au lancement du MacBook Pro M4, du Mac Mini et de l’iMac au cours du même trimestre de l’année dernière. Nous prévoyons une croissance du chiffre d’affaires des services à un taux similaire à celui que nous avons enregistré au cours de l’exercice 2025.

Cette déclaration vient confirmer d’une certaine façon qu’il n’y aura pas de nouveaux Mac pour le trimestre en cours afin de donner un coup de boost au niveau des finances.

Pour rappel, Apple a récemment annoncé le MacBook Pro M5. Mais il s’agira visiblement du dernier Mac de l’année. Il faudra attendre 2026 pour découvrir les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max, ainsi que les nouveaux MacBook Air, Mac mini, Mac Studio, iMac et Mac Pro.

Apple prépare également un nouveau MacBook d’entrée de gamme qui aura la particularité d’avoir non pas une puce M mais une puce A, à savoir celle que l’on retrouve dans les iPhone. Si l’on en croit les rumeurs, ce sera un MacBook avec la puce A18 Pro ou A19 Pro. Le lancement était annoncé pour la fin 2025 ou début 2026. Ce sera, semble-t-il, plutôt la seconde option.