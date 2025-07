Grâce à un gros travail de recherche et de recoupement du site Apple Insider sur les codes produits des futurs produits Apple, on apprend que la firme de Cupertino prépare une large gamme de nouveaux Mac dotés des futures puces M5 et M6, 15 modèles étant actuellement en développement ! Les premiers Macs équipés du M5 sont attendus dès la fin 2025, notamment les MacBook Pro 14 et 16 pouces (M5, M5 Pro, M5 Max), un iMac M5 et potentiellement un Mac mini M5 Pro. Ces mises à jour seraient principalement techniques, sans refonte majeure du design. Les puces M5 Pro et Max devraient bénéficier d’une nouvelle technologie de packaging (SoIC-mH) qui améliore les performances thermiques et les rendements de production. D’autres produits équipés du M5, comme l’iPad Pro et l’Apple Vision Pro, devraient également sortir à cette période.

Côté ordinateurs de bureau, Apple prépare une mise à jour du Mac Pro (code J704) avant la fin 2025, probablement avec une puce M3 Ultra ou M5 Ultra. Le Mac Studio serait mis à jour en 2026 avec deux nouvelles configurations (J775c et J775d) utilisant des puces puissantes de nouvelle génération. En parallèle, le MacBook Air devrait recevoir la puce M5 début 2026, en conservant les formats actuels de 13 et 15 pouces et un design inchangé, et avec quelques améliorations mineures comme une caméra compatible Center Stage.

Enfin, Apple planifie une refonte majeure du MacBook Pro pour fin 2026, avec un design plus fin et plus léger à l’occasion du 20e anniversaire de la gamme. Ces modèles, équipés de puces M6 Pro et M6 Max, pourraient intégrer des écrans OLED et un modem cellulaire intégré, éliminant le besoin de partage de connexion via smartphone. Par ailleurs, Apple travaillerait aussi sur un MacBook d’entrée de gamme utilisant une puce A18 Pro dérivée de l’iPhone, afin de proposer sur le marché un appareil compatible Apple Intelligence à un tarif abordable. Tous ces produits devraient être lancés progressivement d’ici la fin de l’année 2026.