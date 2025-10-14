Dans de nombreux pays, les Apple Store affichent des délais de livraison allongés ou une indisponibilité pure et simple pour l’Apple TV 4K et le HomePod mini. Cette situation est souvent le signe d’un renouvellement de gamme imminent chez Apple. Selon les dernières rumeurs, de nouvelles versions de ces deux produits doivent justement sortir prochainement.

Un nouvel HomePod mini dopé à l’IA et au Wi-Fi 7

Le HomePod mini, l’enceinte connectée compacte d’Apple, pourrait recevoir sa première mise à niveau majeure depuis son lancement. Les stocks actuels s’amenuisent, laissant présager une nouvelle génération dotée des éléments suivants .

IA et performance : le nouvel HomePod mini intégrerait une puce S9 (ou plus récente). Ce gain de puissance lui permettrait de prendre en charge la future version de Siri, entièrement repensée et alimentée par l’IA avec Apple Intelligence, qui sera déployée en 2026.

le nouvel HomePod mini intégrerait une puce S9 (ou plus récente). Ce gain de puissance lui permettrait de prendre en charge la future version de Siri, entièrement repensée et alimentée par l’IA avec Apple Intelligence, qui sera déployée en 2026. Connectivité améliorée : le boîtier serait équipé d’une puce Wi-Fi conçue par Apple (probablement la puce N1), compatible avec le Wi-Fi 7 pour des connexions plus rapides et plus stables.

le boîtier serait équipé d’une puce Wi-Fi conçue par Apple (probablement la puce N1), compatible avec le Wi-Fi 7 pour des connexions plus rapides et plus stables. Autres nouveautés : les fuites évoquent également une qualité sonore améliorée, une puce Ultra Wideband de deuxième génération pour une localisation plus précise et potentiellement de nouveaux coloris (dont un modèle rouge).

Nouvelle Apple TV 4K avec plus de puissance et l’IA

L’Apple TV 4K est également concernée par cette baisse de stocks généralisée. La prochaine version promet d’être bien plus qu’une simple mise à niveau, la transformant en un véritable hub domestique intelligent et performant.

Un processeur plus rapide : la principale nouveauté serait l’intégration de la puce A17 Pro, inaugurée avec l’iPhone 15 Pro. Cette puissance de calcul supplémentaire sera essentielle pour faire tourner la version remaniée de Siri et les fonctionnalités d’Apple Intelligence directement sur l’appareil.

la principale nouveauté serait l’intégration de la puce A17 Pro, inaugurée avec l’iPhone 15 Pro. Cette puissance de calcul supplémentaire sera essentielle pour faire tourner la version remaniée de Siri et les fonctionnalités d’Apple Intelligence directement sur l’appareil. Connexion de nouvelle génération : tout comme le HomePod mini, la nouvelle Apple TV 4K devrait embarquer une puce Wi-Fi maison (probablement N1) supportant le Wi-Fi 7, garantissant des performances optimales pour le streaming 4K.

tout comme le HomePod mini, la nouvelle Apple TV 4K devrait embarquer une puce Wi-Fi maison (probablement N1) supportant le Wi-Fi 7, garantissant des performances optimales pour le streaming 4K. Une caméra FaceTime en vue ? : une caméra FaceTime intégrée est attendue depuis longtemps sur l’Apple TV. Bien que cette fonctionnalité soit prévue pour un futur modèle, il n’est pas encore certain qu’elle soit incluse dans la version qui sortira cette année.

Apple doit lancer trois produits cette semaine : MacBook Pro M5, Apple Vision Pro M5 et iPad Pro M5. À voir si les nouveaux HomePod mini et Apple TV 4K arriveront en même temps ou un peu plus tard.