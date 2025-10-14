Greg Joswiak, vice-président du marketing mondial d’Apple, vient de teaser l’arrivée imminente du MacBook Pro M5. C’est par le biais d’un message sur le réseau social X (ex-Twitter).

Un teasing d’Apple pour le MacBook Pro M5

« Hmm… quelque chose de puissant arrive », indique Greg Joswiak dans son message. Cela s’accompagne par une vidéo qui débute avec le message « Prochainement » et qui montre ensuite un MacBook Pro à moitié ouvert. La vidéo se termine par le logo d’Apple.

Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC — Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025

Les fuites ont déjà indiqué qu’Apple allait annoncer trois produits pour cette semaine, dont le MacBook Pro M5. Tout porte à croire que cela se confirme aujourd’hui. On peut imaginer que l’annonce aura lieu dès demain. En outre, les rumeurs disent qu’Apple devrait annoncer l’iPad Pro M5 et l’Apple Vision Pro M5.

Déjà une fuite pour la puce M5

A priori, Apple n’organisera pas de keynote ce mois-ci pour annoncer ses nouveaux produits. Nous aurions déjà eu le droit aux invitations sinon. Il faut donc s’attendre à ce que les nouveaux produits soient dévoilés par le biais de simples communiqués de presse. Il y aura probablement un nouveau produit par jour et non tout d’un coup.

Le fait qu’Apple fasse des annonces via des communiqués de presse n’est pas vraiment une surprise en réalité. En effet, les rumeurs indiquent que les MacBook Pro, Apple Vision Pro et iPad Pro M5 ne vont pas changer de design. La nouveauté principale sera la présence de la puce M5.

Il se trouve qu’un iPad Pro M5 est déjà dans la nature. En effet, un YouTubeur russe a pu mettre la main sur un modèle et a fait un déballage. Il a également partagé les benchmarks. Le gain avec un seul cœur pour le processeur est de 10 % par rapport à la puce M4. Le gain est de 15 % avec tous les cœurs. Pour la partie graphique, le gain est de 35 %.