AltStore PAL, une boutique d’applications alternative à l’App Store en Europe sur iOS, est maintenant disponible gratuitement. Il n’est plus nécessaire de payer un abonnement annuel de 1,80 euro pour y avoir accès.

Au départ, AltStore PAL facturait 1,80 euro par an aux utilisateurs parce qu’Apple applique une taxe qui a pour nom Core Technology Fee. Celle-ci est de 50 centimes par utilisateur et par installation annuelle. Ici, le coût était en réalité de 1 euro parce qu’Apple prenait 50 centimes pour l’installation de la boutique alternative à l’App Store et 50 centimes pour l’installation d’une application venant de cette boutique.

L’annonce de la gratuité a été faite sur X (ex-Twitter) :

GOOD NEWS EU 🇪🇺 For innovation in app distribution, Epic Games has granted us a MegaGrant grant that we plan to use to cover Apple’s Core Technology Fee going forward — and we won’t take it for granted!

What does this mean? AltStore PAL is now FREE — no subscription necessary 🎉 pic.twitter.com/JSJo3FdhBx

— AltStore.io (@altstoreio) August 14, 2024